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Воробьева Устиния Васильева

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Воробьева Устиния Васильева
Пол
жен
Номер записи
2497
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1834
Двор / Семья
50
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
жена Воробьева Ивана Антонова [1]
Возраст по текущей РС
45
Год рождения вычисленный
1789
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 594об-595
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 50
01 | Воробьев Иван Антонов: 25 / 43 | крестьянин - глава
02 | Воробьева Устиния Васильева: - / 45 | крестьянка - жена Воробьева Ивана Антонова [1]
03 | Воробьева Агафья Иванова: - / 11 | крестьянка - дочь Воробьева Ивана Антонова [1]
04 | Воробьев Парфен Иванов: 0 / - | крестьянин - сын Воробьева Ивана Антонова [1]
05 | Воробьев Иван Васильев: 1 / 19 | крестьянин - зять Воробьева Ивана Антонова [1]
06 | Воробьева Анна Иванова: - / 20 | крестьянка - жена Воробьева Ивана Васильева [5]
Комментарий наборщика
Отчество в документе не указано. Уточнено по ревизии 1816 г. (см. ГКУ ГАНО г.Арзамас ф.85 оп.1 д.140 л.81об-82: двор №212).
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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