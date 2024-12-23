Воробьев Иван Антонов
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Воробьев Иван Антонов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 2496
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1834
- Двор / Семья
- 50
- Номер в семье/дворе
- 1
- Родственная связь
- глава
- Возраст по прошлой РС
- 25
- Возраст по текущей РС
- 43
- Год рождения вычисленный
- 1791
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 594об-595
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 50
01 | Воробьев Иван Антонов: 25 / 43 | крестьянин - глава
02 | Воробьева Устиния Васильева: - / 45 | крестьянка - жена Воробьева Ивана Антонова [1]
03 | Воробьева Агафья Иванова: - / 11 | крестьянка - дочь Воробьева Ивана Антонова [1]
04 | Воробьев Парфен Иванов: 0 / - | крестьянин - сын Воробьева Ивана Антонова [1]
05 | Воробьев Иван Васильев: 1 / 19 | крестьянин - зять Воробьева Ивана Антонова [1]
06 | Воробьева Анна Иванова: - / 20 | крестьянка - жена Воробьева Ивана Васильева [5]
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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