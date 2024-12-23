Космачова Прасковья Андреева
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Космачова Прасковья Андреева
- Пол
- жен
- Номер записи
- 2489
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1834
- Двор / Семья
- 49
- Номер в семье/дворе
- 7
- Родственная связь
- жена Космачова Сергея Тихонова [6]
- Возраст по текущей РС
- 38
- Год рождения вычисленный
- 1796
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 594об-595
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 49
01 | Космачов Тихон Филиппов: 30 / 48 | крестьянин - глава
02 | Космачова Прасковья Борисова: - / 37 | крестьянка - жена Космачова Тихона Филиппова [1]
03 | Космачова Мавра Тихонова: - / 19,5 | крестьянка - дочь Космачова Тихона Филиппова [1]
04 | Космачова Анна Тихонова: - / 10 | крестьянка - дочь Космачова Тихона Филиппова [1]
05 | Космачова Евдокия Тихонова: - / 5 | крестьянка - дочь Космачова Тихона Филиппова [1]
06 | Космачов Сергей Тихонов: 14 / 32 | крестьянин - сын Космачова Тихона Филиппова [1]
07 | Космачова Прасковья Андреева: - / 38 | крестьянка - жена Космачова Сергея Тихонова [6]
08 | Космачова Анна Сергеева: - / 9,5 | крестьянка - дочь Космачова Сергея Тихонова [6]
09 | Космачова Анастасия Сергеева: - / 2 | крестьянка - дочь Космачова Сергея Тихонова [6]
10 | Космачов Иван Сергеев: - / 8 | крестьянин - сын Космачова Сергея Тихонова [6]
11 | Космачов Илья Тихонов: 7 / - | крестьянин - сын Космачова Тихона Филиппова [1]
12 | Космачов Алексей Тихонов: - / 8 | крестьянин - сын Космачова Тихона Филиппова [1]
13 | Космачов Антон Степанов: 45 / - | крестьянин - дядя Космачова Тихона Филиппова [1]
- Комментарий наборщика
- Отчество в документе не указано, уточнено по исповедной росписи 1825 г.: см. ЦАНО ф.570 оп.559А д.959 л.920об.
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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