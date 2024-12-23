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Космачов Тихон Филиппов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Космачов Тихон Филиппов
Пол
муж
Номер записи
2483
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
49
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
30
Возраст по текущей РС
48
Год рождения вычисленный
1786
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 594об-595
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 49
01 | Космачов Тихон Филиппов: 30 / 48 | крестьянин - глава
02 | Космачова Прасковья Борисова: - / 37 | крестьянка - жена Космачова Тихона Филиппова [1]
03 | Космачова Мавра Тихонова: - / 19,5 | крестьянка - дочь Космачова Тихона Филиппова [1]
04 | Космачова Анна Тихонова: - / 10 | крестьянка - дочь Космачова Тихона Филиппова [1]
05 | Космачова Евдокия Тихонова: - / 5 | крестьянка - дочь Космачова Тихона Филиппова [1]
06 | Космачов Сергей Тихонов: 14 / 32 | крестьянин - сын Космачова Тихона Филиппова [1]
07 | Космачова Прасковья Андреева: - / 38 | крестьянка - жена Космачова Сергея Тихонова [6]
08 | Космачова Анна Сергеева: - / 9,5 | крестьянка - дочь Космачова Сергея Тихонова [6]
09 | Космачова Анастасия Сергеева: - / 2 | крестьянка - дочь Космачова Сергея Тихонова [6]
10 | Космачов Иван Сергеев: - / 8 | крестьянин - сын Космачова Сергея Тихонова [6]
11 | Космачов Илья Тихонов: 7 / - | крестьянин - сын Космачова Тихона Филиппова [1]
12 | Космачов Алексей Тихонов: - / 8 | крестьянин - сын Космачова Тихона Филиппова [1]
13 | Космачов Антон Степанов: 45 / - | крестьянин - дядя Космачова Тихона Филиппова [1]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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