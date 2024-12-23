Чубарова Матрена Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧубарова Матрена Григорьева

Чубарова Матрена Григорьева

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Чубарова Матрена Григорьева
Пол
жен
Номер записи
2479
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1834
Двор / Семья
48
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
дочь Чубарова Григория Яковлева [4]
Возраст по текущей РС
8
Год рождения вычисленный
1826
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 594об-595
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 48
01 | Чубаров Яков Кузьмин: 39 / - | крестьянин - глава
02 | Чубарова Пелагея Яковлева: - / 34 | крестьянка - дочь Чубарова Якова Кузьмина [1]
03 | Чубарова Евдокия Яковлева: - / 24 | крестьянка - дочь Чубарова Якова Кузьмина [1]
04 | Чубаров Григорий Яковлев: 18 / 36 | крестьянин - сын Чубарова Якова Кузьмина [1]
05 | Чубарова Матрена Григорьева: - / 8 | крестьянка - дочь Чубарова Григория Яковлева [4]
06 | Чубаров Кузьма Яковлев: 14 / 32 | крестьянин - сын Чубарова Якова Кузьмина [1]
07 | Чубарова Матрена: - / 24 | крестьянка - жена Чубарова Кузьмы Яковлева [6]
08 | Чубарова Анна Кузьмина: - / 0 | крестьянка - дочь Чубарова Кузьмы Яковлева [6]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.