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Чубаров Григорий Яковлев

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Чубаров Григорий Яковлев
Пол
муж
Номер записи
2478
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
48
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
сын Чубарова Якова Кузьмина [1]
Возраст по прошлой РС
18
Возраст по текущей РС
36
Год рождения вычисленный
1798
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 594об-595
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 48
01 | Чубаров Яков Кузьмин: 39 / - | крестьянин - глава
02 | Чубарова Пелагея Яковлева: - / 34 | крестьянка - дочь Чубарова Якова Кузьмина [1]
03 | Чубарова Евдокия Яковлева: - / 24 | крестьянка - дочь Чубарова Якова Кузьмина [1]
04 | Чубаров Григорий Яковлев: 18 / 36 | крестьянин - сын Чубарова Якова Кузьмина [1]
05 | Чубарова Матрена Григорьева: - / 8 | крестьянка - дочь Чубарова Григория Яковлева [4]
06 | Чубаров Кузьма Яковлев: 14 / 32 | крестьянин - сын Чубарова Якова Кузьмина [1]
07 | Чубарова Матрена: - / 24 | крестьянка - жена Чубарова Кузьмы Яковлева [6]
08 | Чубарова Анна Кузьмина: - / 0 | крестьянка - дочь Чубарова Кузьмы Яковлева [6]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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