Чубарова Пелагея Яковлева
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Чубарова Пелагея Яковлева
- Пол
- жен
- Номер записи
- 2476
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1834
- Двор / Семья
- 48
- Номер в семье/дворе
- 2
- Родственная связь
- дочь Чубарова Якова Кузьмина [1]
- Возраст по текущей РС
- 34
- Год рождения вычисленный
- 1800
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 594об-595
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 48
01 | Чубаров Яков Кузьмин: 39 / - | крестьянин - глава
02 | Чубарова Пелагея Яковлева: - / 34 | крестьянка - дочь Чубарова Якова Кузьмина [1]
03 | Чубарова Евдокия Яковлева: - / 24 | крестьянка - дочь Чубарова Якова Кузьмина [1]
04 | Чубаров Григорий Яковлев: 18 / 36 | крестьянин - сын Чубарова Якова Кузьмина [1]
05 | Чубарова Матрена Григорьева: - / 8 | крестьянка - дочь Чубарова Григория Яковлева [4]
06 | Чубаров Кузьма Яковлев: 14 / 32 | крестьянин - сын Чубарова Якова Кузьмина [1]
07 | Чубарова Матрена: - / 24 | крестьянка - жена Чубарова Кузьмы Яковлева [6]
08 | Чубарова Анна Кузьмина: - / 0 | крестьянка - дочь Чубарова Кузьмы Яковлева [6]
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