Давыдов Трофим Евдокимов
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Давыдов Трофим Евдокимов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 2472
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1834
- Двор / Семья
- 47
- Номер в семье/дворе
- 7
- Родственная связь
- сын Давыдова Евдокима Андреева [5]
- Возраст по прошлой РС
- 8
- Возраст по текущей РС
- 26
- Год рождения вычисленный
- 1808
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 593об-594
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 47
01 | Давыдов Иван Андреев: 39 / - | крестьянин - глава
02 | Давыдов Осип Иванов: 14 / 32 | крестьянин - сын Давыдова Ивана Андреева [1]
03 | Давыдова Мария Иванова: - / 31 | крестьянка - жена Давыдова Осипа Иванова [2]
04 | Давыдов Павел Осипов: - / 9,5 | крестьянин - сын Давыдова Осипа Иванова [2]
05 | Давыдов Евдоким Андреев: 36 / - | крестьянин - брат Давыдова Ивана Андреева [1]
06 | Давыдова Марфа Григорьева: - / 55 | крестьянка - жена Давыдова Евдокима Андреева [5]
07 | Давыдов Трофим Евдокимов: 8 / 26 | крестьянин - сын Давыдова Евдокима Андреева [5]
08 | Давыдова Варвара Денисова: - / 28 | крестьянка - жена Давыдова Трофима Евдокимова [7]
09 | Давыдова Анастасия Трофимова: - / 0,5 | крестьянка - дочь Давыдова Трофима Евдокимова [7]
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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