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Давыдова Марфа Григорьева

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Давыдова Марфа Григорьева
Пол
жен
Номер записи
2471
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1834
Двор / Семья
47
Номер в семье/дворе
6
Родственная связь
жена Давыдова Евдокима Андреева [5]
Возраст по текущей РС
55
Год рождения вычисленный
1779
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 593об-594
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 47
01 | Давыдов Иван Андреев: 39 / - | крестьянин - глава
02 | Давыдов Осип Иванов: 14 / 32 | крестьянин - сын Давыдова Ивана Андреева [1]
03 | Давыдова Мария Иванова: - / 31 | крестьянка - жена Давыдова Осипа Иванова [2]
04 | Давыдов Павел Осипов: - / 9,5 | крестьянин - сын Давыдова Осипа Иванова [2]
05 | Давыдов Евдоким Андреев: 36 / - | крестьянин - брат Давыдова Ивана Андреева [1]
06 | Давыдова Марфа Григорьева: - / 55 | крестьянка - жена Давыдова Евдокима Андреева [5]
07 | Давыдов Трофим Евдокимов: 8 / 26 | крестьянин - сын Давыдова Евдокима Андреева [5]
08 | Давыдова Варвара Денисова: - / 28 | крестьянка - жена Давыдова Трофима Евдокимова [7]
09 | Давыдова Анастасия Трофимова: - / 0,5 | крестьянка - дочь Давыдова Трофима Евдокимова [7]
Комментарий наборщика
Отчество в документе не указано. Уточнено по ревизии 1816 г. (см. ГКУ ГАНО г.Арзамас ф.85 оп.1 д.140 л.16об-17: двор №41).
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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