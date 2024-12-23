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Давыдов Иван Андреев

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Давыдов Иван Андреев
Пол
муж
Номер записи
2466
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
47
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
39
Причина выбытия
умер
Год убытия
1820
Год рождения вычисленный
1777
Год смерти
1820
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 593об-594
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 47
01 | Давыдов Иван Андреев: 39 / - | крестьянин - глава
02 | Давыдов Осип Иванов: 14 / 32 | крестьянин - сын Давыдова Ивана Андреева [1]
03 | Давыдова Мария Иванова: - / 31 | крестьянка - жена Давыдова Осипа Иванова [2]
04 | Давыдов Павел Осипов: - / 9,5 | крестьянин - сын Давыдова Осипа Иванова [2]
05 | Давыдов Евдоким Андреев: 36 / - | крестьянин - брат Давыдова Ивана Андреева [1]
06 | Давыдова Марфа Григорьева: - / 55 | крестьянка - жена Давыдова Евдокима Андреева [5]
07 | Давыдов Трофим Евдокимов: 8 / 26 | крестьянин - сын Давыдова Евдокима Андреева [5]
08 | Давыдова Варвара Денисова: - / 28 | крестьянка - жена Давыдова Трофима Евдокимова [7]
09 | Давыдова Анастасия Трофимова: - / 0,5 | крестьянка - дочь Давыдова Трофима Евдокимова [7]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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