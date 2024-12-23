Симанов Иван Трифонов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСиманов Иван Трифонов

Симанов Иван Трифонов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Симанов Иван Трифонов
Пол
муж
Номер записи
2465
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
46
Номер в семье/дворе
7
Родственная связь
сын Симанова Трифона Никифорова [3]
Дата рождения, указанная в РС
1834
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 593об-594
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 46
01 | Симанов Иван Андреев: 58 / - | крестьянин - глава
02 | Симанов Никифор Иванов: 32 / 50 | крестьянин - сын Симанова Ивана Андреева [1]
03 | Симанов Трифон Никифоров: 15 / 33 | крестьянин - сын Симанова Никифора Иванова [2]
04 | Симанова Лукерья Григорьева: - / 28 | крестьянка - жена Симанова Трифона Никифорова [3]
05 | Симанов Иван Трифонов: - / 7 | крестьянин - сын Симанова Трифона Никифорова [3]
06 | Симанов Осип Трифонов: - / 2,5 | крестьянин - сын Симанова Трифона Никифорова [3]
07 | Симанов Иван Трифонов: - / 0 | крестьянин - сын Симанова Трифона Никифорова [3]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.