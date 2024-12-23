Симанов Иван Трифонов
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Симанов Иван Трифонов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 2463
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1834
- Двор / Семья
- 46
- Номер в семье/дворе
- 5
- Родственная связь
- сын Симанова Трифона Никифорова [3]
- Дата рождения, указанная в РС
- 1827
- Возраст по текущей РС
- 7
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 593об-594
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 46
01 | Симанов Иван Андреев: 58 / - | крестьянин - глава
02 | Симанов Никифор Иванов: 32 / 50 | крестьянин - сын Симанова Ивана Андреева [1]
03 | Симанов Трифон Никифоров: 15 / 33 | крестьянин - сын Симанова Никифора Иванова [2]
04 | Симанова Лукерья Григорьева: - / 28 | крестьянка - жена Симанова Трифона Никифорова [3]
05 | Симанов Иван Трифонов: - / 7 | крестьянин - сын Симанова Трифона Никифорова [3]
06 | Симанов Осип Трифонов: - / 2,5 | крестьянин - сын Симанова Трифона Никифорова [3]
07 | Симанов Иван Трифонов: - / 0 | крестьянин - сын Симанова Трифона Никифорова [3]
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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