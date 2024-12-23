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Симанов Никифор Иванов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Симанов Никифор Иванов
Пол
муж
Номер записи
2460
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
46
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
сын Симанова Ивана Андреева [1]
Возраст по прошлой РС
32
Возраст по текущей РС
50
Год рождения вычисленный
1784
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 593об-594
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 46
01 | Симанов Иван Андреев: 58 / - | крестьянин - глава
02 | Симанов Никифор Иванов: 32 / 50 | крестьянин - сын Симанова Ивана Андреева [1]
03 | Симанов Трифон Никифоров: 15 / 33 | крестьянин - сын Симанова Никифора Иванова [2]
04 | Симанова Лукерья Григорьева: - / 28 | крестьянка - жена Симанова Трифона Никифорова [3]
05 | Симанов Иван Трифонов: - / 7 | крестьянин - сын Симанова Трифона Никифорова [3]
06 | Симанов Осип Трифонов: - / 2,5 | крестьянин - сын Симанова Трифона Никифорова [3]
07 | Симанов Иван Трифонов: - / 0 | крестьянин - сын Симанова Трифона Никифорова [3]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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