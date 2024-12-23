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Кладова Татьяна Иванова

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Кладова Татьяна Иванова
Пол
жен
Номер записи
2457
Сословие
крестьянская вдова
Год ревизии
1834
Двор / Семья
45
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
мать Кладова Митрофана Семенова [1]
Возраст по текущей РС
58
Год рождения вычисленный
1776
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 593об-594
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 45
01 | Кладов Митрофан Семенов: 2 / 20 | крестьянин - глава
02 | Кладова Татьяна Иванова: - / 58 | крестьянская вдова - мать Кладова Митрофана Семенова [1]
03 | Кладова Неонила Никифорова: - / 23 | крестьянка - жена Кладова Митрофана Семенова [1]
Комментарий наборщика
Отчество в документе не указано. Уточнено по ревизии 1816 г. (см. ГКУ ГАНО г.Арзамас ф.85 оп.1 д.140 л.15об-16: двор №39).
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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