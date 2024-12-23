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Кладов Митрофан Семенов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Кладов Митрофан Семенов
Пол
муж
Номер записи
2456
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
45
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
2
Возраст по текущей РС
20
Год рождения вычисленный
1814
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 593об-594
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 45
01 | Кладов Митрофан Семенов: 2 / 20 | крестьянин - глава
02 | Кладова Татьяна Иванова: - / 58 | крестьянская вдова - мать Кладова Митрофана Семенова [1]
03 | Кладова Неонила Никифорова: - / 23 | крестьянка - жена Кладова Митрофана Семенова [1]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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