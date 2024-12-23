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Кашин Афанасий Иванов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Кашин Афанасий Иванов
Пол
муж
Номер записи
2452
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
44
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
сын Кашина Ивана Иванова [1]
Дата рождения, указанная в РС
1819
Возраст по текущей РС
14,5
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 593об-594
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 44
01 | Кашин Иван Иванов: 28 / 46 | крестьянин - глава
02 | Кашина Агрипина Андреева: - / 34 | крестьянка - жена Кашина Ивана Иванова [1]
03 | Кашина Пелагея Иванова: - / 22 | крестьянка - дочь Кашина Ивана Иванова [1]
04 | Кашина Ульяна Иванова: - / 7 | крестьянка - дочь Кашина Ивана Иванова [1]
05 | Кашин Афанасий Иванов: - / 14,5 | крестьянин - сын Кашина Ивана Иванова [1]
06 | Кашин Матвей Иванов: - / 8,5 | крестьянин - сын Кашина Ивана Иванова [1]
07 | Кашин Афиноген Иванов: - / 2,5 | крестьянин - сын Кашина Ивана Иванова [1]
08 | Кашин Дмитрий Иванов: - / 0 | крестьянин - сын Кашина Ивана Иванова [1]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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