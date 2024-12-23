Кашина Ульяна Иванова
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Кашина Ульяна Иванова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 2451
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1834
- Двор / Семья
- 44
- Номер в семье/дворе
- 4
- Родственная связь
- дочь Кашина Ивана Иванова [1]
- Возраст по текущей РС
- 7
- Год рождения вычисленный
- 1827
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 593об-594
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 44
01 | Кашин Иван Иванов: 28 / 46 | крестьянин - глава
02 | Кашина Агрипина Андреева: - / 34 | крестьянка - жена Кашина Ивана Иванова [1]
03 | Кашина Пелагея Иванова: - / 22 | крестьянка - дочь Кашина Ивана Иванова [1]
04 | Кашина Ульяна Иванова: - / 7 | крестьянка - дочь Кашина Ивана Иванова [1]
05 | Кашин Афанасий Иванов: - / 14,5 | крестьянин - сын Кашина Ивана Иванова [1]
06 | Кашин Матвей Иванов: - / 8,5 | крестьянин - сын Кашина Ивана Иванова [1]
07 | Кашин Афиноген Иванов: - / 2,5 | крестьянин - сын Кашина Ивана Иванова [1]
08 | Кашин Дмитрий Иванов: - / 0 | крестьянин - сын Кашина Ивана Иванова [1]
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