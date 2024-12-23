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Кашин Иван Иванов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Кашин Иван Иванов
Пол
муж
Номер записи
2448
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
44
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
28
Возраст по текущей РС
46
Год рождения вычисленный
1788
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 593об-594
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 44
01 | Кашин Иван Иванов: 28 / 46 | крестьянин - глава
02 | Кашина Агрипина Андреева: - / 34 | крестьянка - жена Кашина Ивана Иванова [1]
03 | Кашина Пелагея Иванова: - / 22 | крестьянка - дочь Кашина Ивана Иванова [1]
04 | Кашина Ульяна Иванова: - / 7 | крестьянка - дочь Кашина Ивана Иванова [1]
05 | Кашин Афанасий Иванов: - / 14,5 | крестьянин - сын Кашина Ивана Иванова [1]
06 | Кашин Матвей Иванов: - / 8,5 | крестьянин - сын Кашина Ивана Иванова [1]
07 | Кашин Афиноген Иванов: - / 2,5 | крестьянин - сын Кашина Ивана Иванова [1]
08 | Кашин Дмитрий Иванов: - / 0 | крестьянин - сын Кашина Ивана Иванова [1]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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