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Моисеев Петр Данилов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Моисеев Петр Данилов
Пол
муж
Номер записи
2447
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
43
Номер в семье/дворе
7
Родственная связь
сын Моисеева Даниила Михайлова [1]
Возраст по прошлой РС
2,5
Причина выбытия
умер
Год убытия
1824
Год рождения вычисленный
1813
Год смерти
1824
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 592об-593
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 43
01 | Моисеев Даниил Михайлов: 32 / - | крестьянин - глава
02 | Моисеев Афанасий Данилов: 12 / 30 | крестьянин - сын Моисеева Даниила Михайлова [1]
03 | Моисеева Феодосия Сергеева: - / 27 | крестьянка - жена Моисеева Афанасия Данилова [2]
04 | Моисеев Ефим Афанасьев: - / 5,5 | крестьянин - сын Моисеева Афанасия Данилова [2]
05 | Моисеев Осип Афанасьев: - / 0,5 | крестьянин - сын Моисеева Афанасия Данилова [2]
06 | Моисеев Ефим Данилов: 7 / - | крестьянин - сын Моисеева Даниила Михайлова [1]
07 | Моисеев Петр Данилов: 2,5 / - | крестьянин - сын Моисеева Даниила Михайлова [1]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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