Моисеев Петр Данилов
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Моисеев Петр Данилов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 2447
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1834
- Двор / Семья
- 43
- Номер в семье/дворе
- 7
- Родственная связь
- сын Моисеева Даниила Михайлова [1]
- Возраст по прошлой РС
- 2,5
- Причина выбытия
- умер
- Год убытия
- 1824
- Год рождения вычисленный
- 1813
- Год смерти
- 1824
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 592об-593
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 43
01 | Моисеев Даниил Михайлов: 32 / - | крестьянин - глава
02 | Моисеев Афанасий Данилов: 12 / 30 | крестьянин - сын Моисеева Даниила Михайлова [1]
03 | Моисеева Феодосия Сергеева: - / 27 | крестьянка - жена Моисеева Афанасия Данилова [2]
04 | Моисеев Ефим Афанасьев: - / 5,5 | крестьянин - сын Моисеева Афанасия Данилова [2]
05 | Моисеев Осип Афанасьев: - / 0,5 | крестьянин - сын Моисеева Афанасия Данилова [2]
06 | Моисеев Ефим Данилов: 7 / - | крестьянин - сын Моисеева Даниила Михайлова [1]
07 | Моисеев Петр Данилов: 2,5 / - | крестьянин - сын Моисеева Даниила Михайлова [1]
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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