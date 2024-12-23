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Моисеев Осип Афанасьев

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Моисеев Осип Афанасьев
Пол
муж
Номер записи
2445
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
43
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
сын Моисеева Афанасия Данилова [2]
Дата рождения, указанная в РС
1833
Возраст по текущей РС
0,5
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 592об-593
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 43
01 | Моисеев Даниил Михайлов: 32 / - | крестьянин - глава
02 | Моисеев Афанасий Данилов: 12 / 30 | крестьянин - сын Моисеева Даниила Михайлова [1]
03 | Моисеева Феодосия Сергеева: - / 27 | крестьянка - жена Моисеева Афанасия Данилова [2]
04 | Моисеев Ефим Афанасьев: - / 5,5 | крестьянин - сын Моисеева Афанасия Данилова [2]
05 | Моисеев Осип Афанасьев: - / 0,5 | крестьянин - сын Моисеева Афанасия Данилова [2]
06 | Моисеев Ефим Данилов: 7 / - | крестьянин - сын Моисеева Даниила Михайлова [1]
07 | Моисеев Петр Данилов: 2,5 / - | крестьянин - сын Моисеева Даниила Михайлова [1]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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