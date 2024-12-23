Филимонова Евдокия Маркова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФилимонова Евдокия Маркова

Филимонова Евдокия Маркова

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Филимонова Евдокия Маркова
Пол
жен
Номер записи
2439
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1834
Двор / Семья
42
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
жена Филимонова Александра Петрова [1]
Возраст по текущей РС
35
Год рождения вычисленный
1799
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 592об-593
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 42
01 | Филимонов Александр Петров: 16 / 34 | крестьянин - глава
02 | Филимонова Евдокия Маркова: - / 35 | крестьянка - жена Филимонова Александра Петрова [1]
03 | Филимонов Андрей Александров: - / 13 | крестьянин - сын Филимонова Александра Петрова [1]
Комментарий наборщика
Отчество в документе не указано, уточнено по исповедной росписи 1825 г.: см. ЦАНО ф.570 оп.559А д.959 л.934. В той же исповедной росписи у семейства фамилия Мокрецов.
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.