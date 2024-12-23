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Филимонов Александр Петров

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Филимонов Александр Петров
Пол
муж
Номер записи
2438
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
42
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
16
Возраст по текущей РС
34
Год рождения вычисленный
1800
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 592об-593
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 42
01 | Филимонов Александр Петров: 16 / 34 | крестьянин - глава
02 | Филимонова Евдокия Маркова: - / 35 | крестьянка - жена Филимонова Александра Петрова [1]
03 | Филимонов Андрей Александров: - / 13 | крестьянин - сын Филимонова Александра Петрова [1]
Комментарий наборщика
В ревизии 1816 г. ошибочно записан как сын Миронова Матвея Филимонова (см. ГКУ ГАНО г.Арзамас ф.85 оп.1 д.140 л.л.109об-110: двор №283).
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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