Сулимов Антон Никифоров
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Сулимов Антон Никифоров
- Пол
- муж
- Номер записи
- 2426
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1834
- Двор / Семья
- 40
- Номер в семье/дворе
- 6
- Родственная связь
- сын Сулимова Никифора Степанова [1]
- Возраст по прошлой РС
- 10
- Возраст по текущей РС
- 28
- Год рождения вычисленный
- 1806
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 591об-592
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 40
01 | Сулимов Никифор Степанов: 39 / - | крестьянин - глава
02 | Сулимова Прасковья Герасимова: - / 57 | крестьянка - жена Сулимова Никифора Степанова [1]
03 | Сулимов Дементий Никифоров: 16 / 34 | крестьянин - сын Сулимова Никифора Степанова [1]
04 | Сулимова Варвара Яковлева: - / 38 | крестьянка - жена Сулимова Дементия Никифорова [3]
05 | Сулимов Михаил Дементьев: - / 11 | крестьянин - сын Сулимова Дементия Никифорова [3]
06 | Сулимов Антон Никифоров: 10 / 28 | крестьянин - сын Сулимова Никифора Степанова [1]
07 | Сулимова Васса Григорьева: - / 31 | крестьянка - жена Сулимова Антона Никифорова [6]
08 | Сулимов Трофим Никифоров: 6 / 24 | крестьянин - сын Сулимова Никифора Степанова [1]
09 | Сулимов Потап Никифоров: 2 / - | крестьянин - сын Сулимова Никифора Степанова [1]
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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