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Горев Даниил Васильев

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Горев Даниил Васильев
Пол
муж
Номер записи
2418
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
38
Номер в семье/дворе
7
Родственная связь
сын Горева Василия Емельянова [5]
Дата рождения, указанная в РС
1827
Возраст по текущей РС
6,5
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 591об-592
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 38
01 | Горев Степан Андреев: 62 / - | крестьянин - глава
02 | Горев Кузьма Степанов: 9 / 27 | крестьянин - сын Горева Степана Андреева [1]
03 | Горева Мавра Автономова: - / 26 | крестьянка - жена Горева Кузьмы Степанова [2]
04 | Горев Емельян Федоров: 35 / - | крестьянин - зять Горева Степана Андреева [1]
05 | Горев Василий Емельянов: 16 / - | крестьянин - сын Горева Емельяна Федорова [4]
06 | Горева Евфимия Васильева: - / 14 | крестьянка - дочь Горева Василия Емельянова [5]
07 | Горев Даниил Васильев: - / 6,5 | крестьянин - сын Горева Василия Емельянова [5]
08 | Горев Яков Емельянов: 2 / - | крестьянин - сын Горева Емельяна Федорова [4]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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