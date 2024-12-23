Горев Емельян Федоров
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Горев Емельян Федоров
- Пол
- муж
- Номер записи
- 2415
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1834
- Двор / Семья
- 38
- Номер в семье/дворе
- 4
- Родственная связь
- зять Горева Степана Андреева [1]
- Возраст по прошлой РС
- 35
- Причина выбытия
- умер
- Год убытия
- 1826
- Год рождения вычисленный
- 1781
- Год смерти
- 1826
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 591об-592
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 38
01 | Горев Степан Андреев: 62 / - | крестьянин - глава
02 | Горев Кузьма Степанов: 9 / 27 | крестьянин - сын Горева Степана Андреева [1]
03 | Горева Мавра Автономова: - / 26 | крестьянка - жена Горева Кузьмы Степанова [2]
04 | Горев Емельян Федоров: 35 / - | крестьянин - зять Горева Степана Андреева [1]
05 | Горев Василий Емельянов: 16 / - | крестьянин - сын Горева Емельяна Федорова [4]
06 | Горева Евфимия Васильева: - / 14 | крестьянка - дочь Горева Василия Емельянова [5]
07 | Горев Даниил Васильев: - / 6,5 | крестьянин - сын Горева Василия Емельянова [5]
08 | Горев Яков Емельянов: 2 / - | крестьянин - сын Горева Емельяна Федорова [4]
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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