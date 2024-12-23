Горев Степан Андреев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГорев Степан Андреев

Горев Степан Андреев

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Горев Степан Андреев
Пол
муж
Номер записи
2412
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
38
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
62
Причина выбытия
умер
Год убытия
1819
Год рождения вычисленный
1754
Год смерти
1819
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 591об-592
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 38
01 | Горев Степан Андреев: 62 / - | крестьянин - глава
02 | Горев Кузьма Степанов: 9 / 27 | крестьянин - сын Горева Степана Андреева [1]
03 | Горева Мавра Автономова: - / 26 | крестьянка - жена Горева Кузьмы Степанова [2]
04 | Горев Емельян Федоров: 35 / - | крестьянин - зять Горева Степана Андреева [1]
05 | Горев Василий Емельянов: 16 / - | крестьянин - сын Горева Емельяна Федорова [4]
06 | Горева Евфимия Васильева: - / 14 | крестьянка - дочь Горева Василия Емельянова [5]
07 | Горев Даниил Васильев: - / 6,5 | крестьянин - сын Горева Василия Емельянова [5]
08 | Горев Яков Емельянов: 2 / - | крестьянин - сын Горева Емельяна Федорова [4]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.