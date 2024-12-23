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Брагин Дмитрий Михайлов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Брагин Дмитрий Михайлов
Пол
муж
Номер записи
2408
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
37
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
40
Причина выбытия
умер
Год убытия
1824
Год рождения вычисленный
1776
Год смерти
1824
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 590об-591
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 37
01 | Брагин Дмитрий Михайлов: 40 / - | крестьянин - глава
02 | Брагина Евдокия Андреева: - / 57 | крестьянка - жена Брагина Дмитрия Михайлова [1]
03 | Брагина Прасковья Дмитриева: - / 24 | крестьянка - дочь Брагина Дмитрия Михайлова [1]
04 | Брагина Васса Дмитриева: - / 13 | крестьянка - дочь Брагина Дмитрия Михайлова [1]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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