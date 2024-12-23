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Кошкин Емельян Петров

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Кошкин Емельян Петров
Пол
муж
Номер записи
2407
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
36
Номер в семье/дворе
10
Родственная связь
сын Кошкина Петра Данилова [3]
Дата рождения, указанная в РС
1820
Возраст по текущей РС
14
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 590об-591
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 36
01 | Кошкин Петр Семенов: 55 / - | крестьянин - глава
02 | Кошкин Петр Петров: 30 / - | крестьянин - сын Кошкина Петра Семенова [1]
03 | Кошкин Петр Данилов: 39 / 57 | крестьянин - пасынок Кошкина Петра Семенова [1]
04 | Кошкина Мария Семенова: - / 55 | крестьянка - жена Кошкина Петра Данилова [3]
05 | Кошкина Мария Петрова: - / 26 | крестьянка - дочь Кошкина Петра Данилова [3]
06 | Кошкин Егор Петров: 4 / 22 | крестьянин - сын Кошкина Петра Данилова [3]
07 | Кошкина Наталья Васильева: - / 22 | крестьянка - жена Кошкина Егора Петрова [6]
08 | Кошкин Никон Петров: 1 / 19 | крестьянин - сын Кошкина Петра Данилова [3]
09 | Кошкин Петр Петров: - / 17 | крестьянин - сын Кошкина Петра Данилова [3]
10 | Кошкин Емельян Петров: - / 14 | крестьянин - сын Кошкина Петра Данилова [3]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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