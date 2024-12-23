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Кошкин Петр Данилов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Кошкин Петр Данилов
Пол
муж
Номер записи
2400
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
36
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
пасынок Кошкина Петра Семенова [1]
Возраст по прошлой РС
39
Возраст по текущей РС
57
Год рождения вычисленный
1777
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 590об-591
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 36
01 | Кошкин Петр Семенов: 55 / - | крестьянин - глава
02 | Кошкин Петр Петров: 30 / - | крестьянин - сын Кошкина Петра Семенова [1]
03 | Кошкин Петр Данилов: 39 / 57 | крестьянин - пасынок Кошкина Петра Семенова [1]
04 | Кошкина Мария Семенова: - / 55 | крестьянка - жена Кошкина Петра Данилова [3]
05 | Кошкина Мария Петрова: - / 26 | крестьянка - дочь Кошкина Петра Данилова [3]
06 | Кошкин Егор Петров: 4 / 22 | крестьянин - сын Кошкина Петра Данилова [3]
07 | Кошкина Наталья Васильева: - / 22 | крестьянка - жена Кошкина Егора Петрова [6]
08 | Кошкин Никон Петров: 1 / 19 | крестьянин - сын Кошкина Петра Данилова [3]
09 | Кошкин Петр Петров: - / 17 | крестьянин - сын Кошкина Петра Данилова [3]
10 | Кошкин Емельян Петров: - / 14 | крестьянин - сын Кошкина Петра Данилова [3]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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