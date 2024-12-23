Булдова Прасковья Иванова
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Булдова Прасковья Иванова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 2396
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1834
- Двор / Семья
- 35
- Номер в семье/дворе
- 4
- Родственная связь
- дочь Булдова Ивана Петрова [1]
- Возраст по текущей РС
- 5
- Год рождения вычисленный
- 1829
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 590об-591
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 35
01 | Булдов Иван Петров: 21 / 39 | крестьянин - глава
02 | Булдова Прасковья Артамонова: - / 38 | крестьянка - жена Булдова Ивана Петрова [1]
03 | Булдова Пелагея Иванова: - / 6,5 | крестьянка - дочь Булдова Ивана Петрова [1]
04 | Булдова Прасковья Иванова: - / 5 | крестьянка - дочь Булдова Ивана Петрова [1]
05 | Булдов Степан Иванов: - / 15 | крестьянин - сын Булдова Ивана Петрова [1]
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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