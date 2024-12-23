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Булдов Иван Петров

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Булдов Иван Петров
Пол
муж
Номер записи
2393
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
35
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
21
Возраст по текущей РС
39
Год рождения вычисленный
1795
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 590об-591
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 35
01 | Булдов Иван Петров: 21 / 39 | крестьянин - глава
02 | Булдова Прасковья Артамонова: - / 38 | крестьянка - жена Булдова Ивана Петрова [1]
03 | Булдова Пелагея Иванова: - / 6,5 | крестьянка - дочь Булдова Ивана Петрова [1]
04 | Булдова Прасковья Иванова: - / 5 | крестьянка - дочь Булдова Ивана Петрова [1]
05 | Булдов Степан Иванов: - / 15 | крестьянин - сын Булдова Ивана Петрова [1]
Комментарий наборщика
В ревизии 1816 г. фамилия Булдин (см. ГКУ ГАНО г.Арзамас ф.85 оп.1 д.140 л.л.66об-67: двор №176).
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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