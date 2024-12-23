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Железнякова Прасковья Павлова

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Железнякова Прасковья Павлова
Пол
жен
Номер записи
2391
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1834
Двор / Семья
34
Номер в семье/дворе
7
Родственная связь
дочь Железнякова Павла Ильина [4]
Возраст по текущей РС
18,5
Год рождения вычисленный
1815
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 589об-590
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 34
01 | Железняков Сергей Ильин: 39 / 57 | крестьянин - глава
02 | Железняков Арефий Сергеев: 6 / 24 | крестьянин - сын Железнякова Сергея Ильина [1]
03 | Железнякова Анна Прокофьева: - / 23 | крестьянка - жена Железнякова Арефия Сергеева [2]
04 | Железняков Павел Ильин: 28 / 46 | крестьянин - брат Железнякова Сергея Ильина [1]
05 | Железнякова Прасковья Васильева: - / 43 | крестьянка - жена Железнякова Павла Ильина [4]
06 | Железнякова Федора Павлова: - / 21 | крестьянка - дочь Железнякова Павла Ильина [4]
07 | Железнякова Прасковья Павлова: - / 18,5 | крестьянка - дочь Железнякова Павла Ильина [4]
08 | Железняков Игнатий Павлов: - / 9,5 | крестьянин - сын Железнякова Павла Ильина [4]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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