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Железняков Павел Ильин

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Железняков Павел Ильин
Пол
муж
Номер записи
2388
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
34
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
брат Железнякова Сергея Ильина [1]
Возраст по прошлой РС
28
Возраст по текущей РС
46
Год рождения вычисленный
1788
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 589об-590
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 34
01 | Железняков Сергей Ильин: 39 / 57 | крестьянин - глава
02 | Железняков Арефий Сергеев: 6 / 24 | крестьянин - сын Железнякова Сергея Ильина [1]
03 | Железнякова Анна Прокофьева: - / 23 | крестьянка - жена Железнякова Арефия Сергеева [2]
04 | Железняков Павел Ильин: 28 / 46 | крестьянин - брат Железнякова Сергея Ильина [1]
05 | Железнякова Прасковья Васильева: - / 43 | крестьянка - жена Железнякова Павла Ильина [4]
06 | Железнякова Федора Павлова: - / 21 | крестьянка - дочь Железнякова Павла Ильина [4]
07 | Железнякова Прасковья Павлова: - / 18,5 | крестьянка - дочь Железнякова Павла Ильина [4]
08 | Железняков Игнатий Павлов: - / 9,5 | крестьянин - сын Железнякова Павла Ильина [4]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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