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Железняков Семен Родионов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Железняков Семен Родионов
Пол
муж
Номер записи
2384
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
33
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
сын Железнякова Родиона Михайлова [2]
Дата рождения, указанная в РС
1821
Возраст по текущей РС
13
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 589об-590
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 33
01 | Железняков Михаил Петров: 62 / - | крестьянин - глава
02 | Железняков Родион Михайлов: 20 / 38 | крестьянин - сын Железнякова Михаила Петрова [1]
03 | Железнякова Надежда Родионова: - / 8 | крестьянка - дочь Железнякова Родиона Михайлова [2]
04 | Железняков Максим Родионов: - / 16 | крестьянин - сын Железнякова Родиона Михайлова [2]
05 | Железняков Семен Родионов: - / 13 | крестьянин - сын Железнякова Родиона Михайлова [2]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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