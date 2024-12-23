Железняков Родион Михайлов
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Железняков Родион Михайлов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 2381
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1834
- Двор / Семья
- 33
- Номер в семье/дворе
- 2
- Родственная связь
- сын Железнякова Михаила Петрова [1]
- Возраст по прошлой РС
- 20
- Возраст по текущей РС
- 38
- Год рождения вычисленный
- 1796
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 589об-590
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 33
01 | Железняков Михаил Петров: 62 / - | крестьянин - глава
02 | Железняков Родион Михайлов: 20 / 38 | крестьянин - сын Железнякова Михаила Петрова [1]
03 | Железнякова Надежда Родионова: - / 8 | крестьянка - дочь Железнякова Родиона Михайлова [2]
04 | Железняков Максим Родионов: - / 16 | крестьянин - сын Железнякова Родиона Михайлова [2]
05 | Железняков Семен Родионов: - / 13 | крестьянин - сын Железнякова Родиона Михайлова [2]
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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