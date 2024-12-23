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Железняков Родион Михайлов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Железняков Родион Михайлов
Пол
муж
Номер записи
2381
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
33
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
сын Железнякова Михаила Петрова [1]
Возраст по прошлой РС
20
Возраст по текущей РС
38
Год рождения вычисленный
1796
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 589об-590
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 33
01 | Железняков Михаил Петров: 62 / - | крестьянин - глава
02 | Железняков Родион Михайлов: 20 / 38 | крестьянин - сын Железнякова Михаила Петрова [1]
03 | Железнякова Надежда Родионова: - / 8 | крестьянка - дочь Железнякова Родиона Михайлова [2]
04 | Железняков Максим Родионов: - / 16 | крестьянин - сын Железнякова Родиона Михайлова [2]
05 | Железняков Семен Родионов: - / 13 | крестьянин - сын Железнякова Родиона Михайлова [2]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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