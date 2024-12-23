Горщенев Василий Алексеев
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Горщенев Василий Алексеев
- Пол
- муж
- Номер записи
- 2375
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1834
- Двор / Семья
- 32
- Номер в семье/дворе
- 6
- Родственная связь
- сын Горщенева Алексея Антонова [2]
- Возраст по прошлой РС
- 2
- Возраст по текущей РС
- 20
- Год рождения вычисленный
- 1814
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 589об-590
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 32
01 | Горщенев Антон Степанов: 49 / - | крестьянин - глава
02 | Горщенев Алексей Антонов: 19 / 37 | крестьянин - сын Горщенева Антона Степанова [1]
03 | Горщенева Ульяна Никитина: - / 44 | крестьянка - жена Горщенева Алексея Антонова [2]
04 | Горщенева Ирина Алексеева: - / 10 | крестьянка - дочь Горщенева Алексея Антонова [2]
05 | Горщенева Анна Алексеева: - / 8 | крестьянка - дочь Горщенева Алексея Антонова [2]
06 | Горщенев Василий Алексеев: 2 / 20 | крестьянин - сын Горщенева Алексея Антонова [2]
07 | Горщенев Семен Алексеев: 0,5 / 18,5 | крестьянин - сын Горщенева Алексея Антонова [2]
08 | Горщенев Ефрем Алексеев: - / 14 | крестьянин - сын Горщенева Алексея Антонова [2]
09 | Горщенев Родион Алексеев: - / 6 | крестьянин - сын Горщенева Алексея Антонова [2]
10 | Горщенев Егор Алексеев: - / 0 | крестьянин - сын Горщенева Алексея Антонова [2]
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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