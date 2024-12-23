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Горщенев Алексей Антонов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Горщенев Алексей Антонов
Пол
муж
Номер записи
2371
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
32
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
сын Горщенева Антона Степанова [1]
Возраст по прошлой РС
19
Возраст по текущей РС
37
Год рождения вычисленный
1797
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 589об-590
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 32
01 | Горщенев Антон Степанов: 49 / - | крестьянин - глава
02 | Горщенев Алексей Антонов: 19 / 37 | крестьянин - сын Горщенева Антона Степанова [1]
03 | Горщенева Ульяна Никитина: - / 44 | крестьянка - жена Горщенева Алексея Антонова [2]
04 | Горщенева Ирина Алексеева: - / 10 | крестьянка - дочь Горщенева Алексея Антонова [2]
05 | Горщенева Анна Алексеева: - / 8 | крестьянка - дочь Горщенева Алексея Антонова [2]
06 | Горщенев Василий Алексеев: 2 / 20 | крестьянин - сын Горщенева Алексея Антонова [2]
07 | Горщенев Семен Алексеев: 0,5 / 18,5 | крестьянин - сын Горщенева Алексея Антонова [2]
08 | Горщенев Ефрем Алексеев: - / 14 | крестьянин - сын Горщенева Алексея Антонова [2]
09 | Горщенев Родион Алексеев: - / 6 | крестьянин - сын Горщенева Алексея Антонова [2]
10 | Горщенев Егор Алексеев: - / 0 | крестьянин - сын Горщенева Алексея Антонова [2]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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