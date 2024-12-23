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Ященков Харитон Миронов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Ященков Харитон Миронов
Пол
муж
Номер записи
2368
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
31
Номер в семье/дворе
9
Родственная связь
приемный сын Ященкова Андрея Михайлова [2]
Возраст по прошлой РС
3
Причина выбытия
умер
Год убытия
1817
Год рождения вычисленный
1813
Год смерти
1817
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 588об-589
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 31
01 | Ященков Иван Николаев: 47 / - | крестьянин - глава
02 | Ященков Андрей Михайлов: 27 / 45 | крестьянин - зять Ященкова Ивана Николаева [1]
03 | Ященкова Анастасия Иванова: - / 40 | крестьянка - жена Ященкова Андрея Михайлова [2]
04 | Ященкова Надежда Андреева: - / 21 | крестьянка - дочь Ященкова Андрея Михайлова [2]
05 | Ященкова Прасковья Андреева: - / 18 | крестьянка - дочь Ященкова Андрея Михайлова [2]
06 | Ященкова Прасковья Андреева: - / 7 | крестьянка - дочь Ященкова Андрея Михайлова [2]
07 | Ященков Савелий Андреев: 6 / 24 | крестьянин - сын Ященкова Андрея Михайлова [2]
08 | Ященков Липат Андреев: - / 13,5 | крестьянин - сын Ященкова Андрея Михайлова [2]
09 | Ященков Харитон Миронов: 3 / - | крестьянин - приемный сын Ященкова Андрея Михайлова [2]
10 | Ященкова Евдокия: - / 22 | крестьянка - жена Ященкова Савелия Андреева [7]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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