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Ященкова Надежда Андреева

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Ященкова Надежда Андреева
Пол
жен
Номер записи
2363
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1834
Двор / Семья
31
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
дочь Ященкова Андрея Михайлова [2]
Возраст по текущей РС
21
Год рождения вычисленный
1813
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 588об-589
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 31
01 | Ященков Иван Николаев: 47 / - | крестьянин - глава
02 | Ященков Андрей Михайлов: 27 / 45 | крестьянин - зять Ященкова Ивана Николаева [1]
03 | Ященкова Анастасия Иванова: - / 40 | крестьянка - жена Ященкова Андрея Михайлова [2]
04 | Ященкова Надежда Андреева: - / 21 | крестьянка - дочь Ященкова Андрея Михайлова [2]
05 | Ященкова Прасковья Андреева: - / 18 | крестьянка - дочь Ященкова Андрея Михайлова [2]
06 | Ященкова Прасковья Андреева: - / 7 | крестьянка - дочь Ященкова Андрея Михайлова [2]
07 | Ященков Савелий Андреев: 6 / 24 | крестьянин - сын Ященкова Андрея Михайлова [2]
08 | Ященков Липат Андреев: - / 13,5 | крестьянин - сын Ященкова Андрея Михайлова [2]
09 | Ященков Харитон Миронов: 3 / - | крестьянин - приемный сын Ященкова Андрея Михайлова [2]
10 | Ященкова Евдокия: - / 22 | крестьянка - жена Ященкова Савелия Андреева [7]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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