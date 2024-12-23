Ященкова Анастасия Иванова
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Ященкова Анастасия Иванова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 2362
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1834
- Двор / Семья
- 31
- Номер в семье/дворе
- 3
- Родственная связь
- жена Ященкова Андрея Михайлова [2]
- Возраст по текущей РС
- 40
- Год рождения вычисленный
- 1794
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 588об-589
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 31
01 | Ященков Иван Николаев: 47 / - | крестьянин - глава
02 | Ященков Андрей Михайлов: 27 / 45 | крестьянин - зять Ященкова Ивана Николаева [1]
03 | Ященкова Анастасия Иванова: - / 40 | крестьянка - жена Ященкова Андрея Михайлова [2]
04 | Ященкова Надежда Андреева: - / 21 | крестьянка - дочь Ященкова Андрея Михайлова [2]
05 | Ященкова Прасковья Андреева: - / 18 | крестьянка - дочь Ященкова Андрея Михайлова [2]
06 | Ященкова Прасковья Андреева: - / 7 | крестьянка - дочь Ященкова Андрея Михайлова [2]
07 | Ященков Савелий Андреев: 6 / 24 | крестьянин - сын Ященкова Андрея Михайлова [2]
08 | Ященков Липат Андреев: - / 13,5 | крестьянин - сын Ященкова Андрея Михайлова [2]
09 | Ященков Харитон Миронов: 3 / - | крестьянин - приемный сын Ященкова Андрея Михайлова [2]
10 | Ященкова Евдокия: - / 22 | крестьянка - жена Ященкова Савелия Андреева [7]
- Комментарий наборщика
- Отчество в документе не указано. Приведено согласно ревизии 1816 г. (см. ГКУ ГАНО г.Арзамас ф.85 оп.1 д.140 л.л.11об-12: двор №28).
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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