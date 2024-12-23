Космачев Василий Антонов
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Космачев Василий Антонов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 2358
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1834
- Двор / Семья
- 30
- Номер в семье/дворе
- 8
- Родственная связь
- сын Космачева Антона Максимова [2]
- Дата рождения, указанная в РС
- 1820
- Возраст по текущей РС
- 14
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 588об-589
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 30
01 | Космачев Максим Гаврилов: 53 / - | крестьянин - глава
02 | Космачев Антон Максимов: 30 / - | крестьянин - сын Космачева Максима Гаврилова [1]
03 | Космачев Денис Антонов: 10 / 28 | крестьянин - сын Космачева Антона Максимова [2]
04 | Космачева Ирина Федорова: - / 26 | крестьянка - жена Космачева Дениса Антонова [3]
05 | Космачева Анастасия Денисова: - / 6 | крестьянка - дочь Космачева Дениса Антонова [3]
06 | Космачев Василий Денисов: - / 2,5 | крестьянин - сын Космачева Дениса Антонова [3]
07 | Космачев Никита Антонов: 0,5 / - | крестьянин - сын Космачева Антона Максимова [2]
08 | Космачев Василий Антонов: - / 14 | крестьянин - сын Космачева Антона Максимова [2]
09 | Космачева Евдокия Антонова: - / 16 | крестьянка - дочь Космачева Дениса Антонова [2]
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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