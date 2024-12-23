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Космачев Антон Максимов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Космачев Антон Максимов
Пол
муж
Номер записи
2352
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
30
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
сын Космачева Максима Гаврилова [1]
Возраст по прошлой РС
30
Причина выбытия
умер
Год убытия
1830
Год рождения вычисленный
1786
Год смерти
1830
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 588об-589
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 30
01 | Космачев Максим Гаврилов: 53 / - | крестьянин - глава
02 | Космачев Антон Максимов: 30 / - | крестьянин - сын Космачева Максима Гаврилова [1]
03 | Космачев Денис Антонов: 10 / 28 | крестьянин - сын Космачева Антона Максимова [2]
04 | Космачева Ирина Федорова: - / 26 | крестьянка - жена Космачева Дениса Антонова [3]
05 | Космачева Анастасия Денисова: - / 6 | крестьянка - дочь Космачева Дениса Антонова [3]
06 | Космачев Василий Денисов: - / 2,5 | крестьянин - сын Космачева Дениса Антонова [3]
07 | Космачев Никита Антонов: 0,5 / - | крестьянин - сын Космачева Антона Максимова [2]
08 | Космачев Василий Антонов: - / 14 | крестьянин - сын Космачева Антона Максимова [2]
09 | Космачева Евдокия Антонова: - / 16 | крестьянка - дочь Космачева Дениса Антонова [2]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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