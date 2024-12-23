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Салапаев Иван Васильев

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Салапаев Иван Васильев
Пол
муж
Номер записи
2350
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
29
Номер в семье/дворе
6
Родственная связь
зять Салапаева Ивана Максимова [5]
Возраст по прошлой РС
40
Причина выбытия
умер
Год убытия
1816
Год рождения вычисленный
1776
Год смерти
1816
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 588об-589
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 29
01 | Салапаев Роман Никифоров: 17 / 35 | крестьянин - глава
02 | Салапаева Пелагея Андреева: - / 32 | крестьянка - жена Салапаева Романа Никифорова [1]
03 | Салапаева Степанида Романова: - / 10 | крестьянка - дочь Салапаева Романа Никифорова [1]
04 | Салапаев Иван Романов: - / 3,5 | крестьянин - сын Салапаева Романа Никифорова [1]
05 | Салапаев Иван Максимов: 58 / - | крестьянин - дядя Салапаева Романа Никифорова [1]
06 | Салапаев Иван Васильев: 40 / - | крестьянин - зять Салапаева Ивана Максимова [5]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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