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Салапаева Степанида Романова

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Салапаева Степанида Романова
Пол
жен
Номер записи
2347
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1834
Двор / Семья
29
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
дочь Салапаева Романа Никифорова [1]
Возраст по текущей РС
10
Год рождения вычисленный
1824
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 588об-589
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 29
01 | Салапаев Роман Никифоров: 17 / 35 | крестьянин - глава
02 | Салапаева Пелагея Андреева: - / 32 | крестьянка - жена Салапаева Романа Никифорова [1]
03 | Салапаева Степанида Романова: - / 10 | крестьянка - дочь Салапаева Романа Никифорова [1]
04 | Салапаев Иван Романов: - / 3,5 | крестьянин - сын Салапаева Романа Никифорова [1]
05 | Салапаев Иван Максимов: 58 / - | крестьянин - дядя Салапаева Романа Никифорова [1]
06 | Салапаев Иван Васильев: 40 / - | крестьянин - зять Салапаева Ивана Максимова [5]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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