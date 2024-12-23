Салапаева Пелагея Андреева
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Салапаева Пелагея Андреева
- Пол
- жен
- Номер записи
- 2346
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1834
- Двор / Семья
- 29
- Номер в семье/дворе
- 2
- Родственная связь
- жена Салапаева Романа Никифорова [1]
- Возраст по текущей РС
- 32
- Год рождения вычисленный
- 1802
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 588об-589
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 29
01 | Салапаев Роман Никифоров: 17 / 35 | крестьянин - глава
02 | Салапаева Пелагея Андреева: - / 32 | крестьянка - жена Салапаева Романа Никифорова [1]
03 | Салапаева Степанида Романова: - / 10 | крестьянка - дочь Салапаева Романа Никифорова [1]
04 | Салапаев Иван Романов: - / 3,5 | крестьянин - сын Салапаева Романа Никифорова [1]
05 | Салапаев Иван Максимов: 58 / - | крестьянин - дядя Салапаева Романа Никифорова [1]
06 | Салапаев Иван Васильев: 40 / - | крестьянин - зять Салапаева Ивана Максимова [5]
- Комментарий наборщика
- Отчество в документе не указано, уточнено по исповедной росписи 1825 г.: см. ЦАНО ф.570 оп.559А д.959, л.922об.
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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