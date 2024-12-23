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Салапаева Синклитикия Власова

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Салапаева Синклитикия Власова
Пол
жен
Номер записи
2343
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1834
Двор / Семья
28
Номер в семье/дворе
11
Родственная связь
сестра Салапаева Василия Власова [8]
Возраст по текущей РС
14
Год рождения вычисленный
1820
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 587об-588
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 28
01 | Салапаев Абрам Васильев: 38 / 56 | крестьянин - глава
02 | Салапаев Лука Абрамов: 16 / 34 | крестьянин - сын Салапаева Абрама Васильева [1]
03 | Салапаева Евфимия Филатова: - / 21 | крестьянка - жена Салапаева Луки Абрамова [2]
04 | Салапаева Евфимия Лукина: - / 5,5 | крестьянка - дочь Салапаева Луки Абрамова [2]
05 | Салапаев Михаил Лукин: - / 15,5 | крестьянин - сын Салапаева Луки Абрамова [2]
06 | Салапаев Матвей Лукин: - / 10,5 | крестьянин - сын Салапаева Луки Абрамова [2]
07 | Салапаев Родион Абрамов: 14 / - | крестьянин - сын Салапаева Абрама Васильева [1]
08 | Салапаев Василий Власов: 8 / 26 | крестьянин - зять Салапаева Абрама Васильева [1]
09 | Салапаева Агрипина: - / 19 | крестьянка - жена Салапаева Василия Власова [8]
10 | Салапаева Матрена Власова: - / 19 | крестьянка - сестра Салапаева Василия Власова [8]
11 | Салапаева Синклитикия Власова: - / 14 | крестьянка - сестра Салапаева Василия Власова [8]
12 | Салапаева Татьяна Родионова: - / 14 | крестьянка - внучка Салапаева Абрама Васильева [1]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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