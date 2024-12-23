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Салапаев Лука Абрамов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Салапаев Лука Абрамов
Пол
муж
Номер записи
2334
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
28
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
сын Салапаева Абрама Васильева [1]
Возраст по прошлой РС
16
Возраст по текущей РС
34
Год рождения вычисленный
1800
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 587об-588
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 28
01 | Салапаев Абрам Васильев: 38 / 56 | крестьянин - глава
02 | Салапаев Лука Абрамов: 16 / 34 | крестьянин - сын Салапаева Абрама Васильева [1]
03 | Салапаева Евфимия Филатова: - / 21 | крестьянка - жена Салапаева Луки Абрамова [2]
04 | Салапаева Евфимия Лукина: - / 5,5 | крестьянка - дочь Салапаева Луки Абрамова [2]
05 | Салапаев Михаил Лукин: - / 15,5 | крестьянин - сын Салапаева Луки Абрамова [2]
06 | Салапаев Матвей Лукин: - / 10,5 | крестьянин - сын Салапаева Луки Абрамова [2]
07 | Салапаев Родион Абрамов: 14 / - | крестьянин - сын Салапаева Абрама Васильева [1]
08 | Салапаев Василий Власов: 8 / 26 | крестьянин - зять Салапаева Абрама Васильева [1]
09 | Салапаева Агрипина: - / 19 | крестьянка - жена Салапаева Василия Власова [8]
10 | Салапаева Матрена Власова: - / 19 | крестьянка - сестра Салапаева Василия Власова [8]
11 | Салапаева Синклитикия Власова: - / 14 | крестьянка - сестра Салапаева Василия Власова [8]
12 | Салапаева Татьяна Родионова: - / 14 | крестьянка - внучка Салапаева Абрама Васильева [1]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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