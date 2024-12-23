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Казмин Моисей Игнатьев

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Казмин Моисей Игнатьев
Пол
муж
Номер записи
2328
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
27
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
19
Возраст по текущей РС
37
Год рождения вычисленный
1797
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 587об-588
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 27
01 | Казмин Моисей Игнатьев: 19 / 37 | крестьянин - глава
02 | Казмина Софья Андреева: - / 39 | крестьянка - жена Казмина Моисея Игнатьева [1]
03 | Казмин Петр Моисеев: 1 / 19 | крестьянин - сын Казмина Моисея Игнатьева [1]
04 | Казмина Евдокия Моисеева: - / 16 | крестьянка - дочь Казмина Моисея Игнатьева [1]
05 | Казмина Анна Моисеева: - / 0 | крестьянка - дочь Казмина Моисея Игнатьева [1]
Комментарий наборщика
В ревизии 1858 г. фамилия Кузмичов (см. ГКУ ГАНО г.Арзамас ф.85 оп.1 д.240 л.319об-320). В ревизии 1816 г. записан без фамилии (см. ГКУ ГАНО г.Арзамас ф.85 оп.1 д.140 л.л.79об-80: двор №208).
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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