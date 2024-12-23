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Крупин Куприян Захаров

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Крупин Куприян Захаров
Пол
муж
Номер записи
2326
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
26
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
сын Крупина Захара Иванова [1]
Возраст по прошлой РС
9
Возраст по текущей РС
27
Год рождения вычисленный
1807
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 587об-588
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 26
01 | Крупин Захар Иванов: 38 / - | крестьянин - глава
02 | Крупина Татьяна Петрова: - / 54 | крестьянка - жена Крупина Захара Иванова [1]
03 | Крупин Куприян Захаров: 9 / 27 | крестьянин - сын Крупина Захара Иванова [1]
04 | Крупина Мария: - / 24 | крестьянка - жена Крупина Куприяна Захарова [3]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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