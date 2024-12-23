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Крупин Захар Иванов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Крупин Захар Иванов
Пол
муж
Номер записи
2324
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
26
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
38
Причина выбытия
умер
Год убытия
1820
Год рождения вычисленный
1778
Год смерти
1820
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 587об-588
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 26
01 | Крупин Захар Иванов: 38 / - | крестьянин - глава
02 | Крупина Татьяна Петрова: - / 54 | крестьянка - жена Крупина Захара Иванова [1]
03 | Крупин Куприян Захаров: 9 / 27 | крестьянин - сын Крупина Захара Иванова [1]
04 | Крупина Мария: - / 24 | крестьянка - жена Крупина Куприяна Захарова [3]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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